Les couvertures variantes de Dark Crisis #1

La prochaine mouture de la Justice League s'affiche un peu plus sur les couvertures variantes de la prochaine crise DC : Dark Crisis. Après la disparition de l'équipe actuelle de la Justice League, suite à Death of the Justice League dans le numéro #75 de la série régulière, ce sera aux jeunes super-héros de prendre le relais, juste à temps pour un nouvel évènement majeur. Comme le dévoile notamment l'une des couvertures avec l'équipe au complet, celle-ci sera composée de Superman /Jon Kent, Batman/Tim Fox, Wonder Girl/Yara Flor, Aquaman/Jackson Hyde et Green Lantern /Sojourner "Jo" Mullein.

L'event en sept numéros sera écrit par Joshua Williamson et dessiné par Daniel Sampere, et s'intégrera dans le relaunch lancé depuis la période Infinite Frontier. Le prologe se déroulera en mai dans deux numéros distincts : Dark Crisis #0 FCBD Special Edition et Justice League: Road to Dark Crisis #1.

Aux couvertures, on retrouve les artistes Mahmud Asrar, Hyuk Lee, Dan Schoening, Steve Beach, Bruno Redondo, Greg Capullo et Jonathan Glapion, et Jamal Campbell.