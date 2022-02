De nouveaux extraits pour Black Adam et The Flash !

Une vidéo promotionnelle pour les films DC vient d'apparaître en ligne. Au programme, les quatre films de l'année, à savoir The Batman , Black Adam , The Flash et Aquaman and the Lost Kingdom.

Cette minute est l'occasion d'avoir un meilleur aperçu du costume d'Aquaman et de Flash , mais également d'avoir pas mal d'images inédites pour Black Adam . Dr Fate, Hawkman, Cyclone et Atom-Smasher font leur première apparition sur le grand écran.

The Batman est prévu pour le 2 mars.

Black Adam est pérvu pour le 27 juillet.

The Flash est prévu pour le 2 novembre

Aquaman and the Lost Kingdom est prévu pour le 14 décembre.