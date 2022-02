The Wolf Among Us 2 : le premier trailer est là !

Après presque 10 ans après le premier jeu, et plus de 2 ans après l'annonce de son développement, The Wolf Among Us 2 a enfin sa première bande-annonce.

Adapté de l'univers de Fables de Bill Willingham, The Wolf Among Us 2 est un préquel aux comics (tout comme le jeu précédent).

Refonte graphique pour Fabletown et introduction du monde du Magicien d'Oz sont au programme pour cette bande-annonce. Cette dernière reprend avec fidelité l'esprit du premier jeu, à savoir des fables, de jolies lumières et le Grand Méchant Loup qui cherche la bagarre.

The Wolf Among Us 2, développé par Telltalle Games est prévu pour 2023 sur PS4/5 et Xbox One/Series.