Une mini-série digitale pour les Fantastic Four

Marvel vient d'annoncer une nouvelle mini-série pour l'équipe des Fantastic Four, publiée en digital sur la plateforme Marvel Unlimited. Sobrement intitulée Fantastic Four, elle est signée par Zac Gorman, Stefano Landini et Ian Herring, et le premier numéro sur quatre est déjà disponible.

En voici le pitch :

Les Fantastic Four prévoient une sortie tape-à-l'oeil dans un restaurant interdimensionnel, et se retrouvent pris en otage pour un gang d'aliens venus voler le restaurant.

L'abonnement à la plateforme Marvel Unlimited coûte $9.99 par mois pour un accès illimité.