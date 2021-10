[DC FanDome] Gotham Knights a droit à son trailer

Suicide Squad : Kill the Justice League n'était pas le seul jeu vidéo attendu lors du DC FanDome. Gotham Knights est aussi au menu et une bande-annonce est venue dévoiler un peu plus sur l'intrigue du jeu.

La Cour des Hiboux est au coeur de cet aperçu et viendra causer beaucoup de problèmes à Nightwing, Batgirl, Red Hood et Robin . Le mystère plane pour les héros autour de cette organisation créée par Scott Snyder et Greg Capullo qui inquiète même le Pingouin .

Après cette bande-annonce, Snyder et Capullo sont revenus dans une vidéo sur la création de ces personnages et les développeurs sont aussi intervenus et ont détaillé que les Talons, soldats de la Cour, ne seront pas tous les mêmes et auront plusieurs archétypes. Trêve de blabla, voici le trailer qui ne présente pas de gameplay pour ce jeu prévu en 2022.

