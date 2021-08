[Preview VO] The Trial of Magneto #1

Attention, cette preview contient un spoiler du crossover Hellfire Gala.

Le Hellfire Gala s'était fini sur une note mystérieuse avec la découverte du corps de Scarlet Witch et de son apparent meurtre. Qui a tué Wanda ? Magneto est en tout cas le suspect numéro dans cette mini-série qui débute directement avec l'enquête menée par la X-Factor que vous pouvez découvrir dans cette preview. Évidemment, Marvel promet une révélation choquante, un procès qui secouera l'univers mutant et un danger toujours présent.

Écrit par Leah Williams et illustré par Lucas Werneck, The Trial of Magneto #1 est disponible depuis aujourd'hui pour $4.99 avec une couverture de Valerio Schiti mais aussi des variant covers de Todd Nauck, John Romita Jr., Elizabeth Torque, Artgerm, Mark Brooks et Peach Momoko.