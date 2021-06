Deathstroke Inc. par Williamson et Porter en septembre

DC Comics continue d'annoncer ses nouveaux projets pour le mois de septembre 2021. Après le retour de Fables et un comicbook adapté de la série animée Harley Quinn, c'est une nouvelle série consacrée à Deathstroke qui sera publiée par l'éditeur. A la tête de Deathstroke Inc., on retrouvera le duo composé de Joshua Williamson et Howard Porter, déjà à l'oeuvre sur le récent run Flash Rebirth. Pour le moment, la durée de la série n'a pas été communiquée mais l'éditeur a mis en avant la série avec un abonnement de 12 numéros.

Au niveau de l'intrigue, on nous vend un Slade Wilson qui cherche du changement "après avoir perdu trop de monde" et s'engagera auprès du T.R.U.S.T., une ancienne organisation secrète qui a pour but de neutraliser les plus grands vilains. Avant le retour de sa série solo, Deathstroke apparaîtra dans le titre Justice League en août avec ce qui semble être une armée de Deathstroke . Une introduction à la décision de Slade Wilson de faire de son nom une franchise comme à l'époque Batman Inc. ?

Egalement à l'écriture du titre Robin, Joshua Williamson expliquait il y a quelques semaines que son travail sur la série dédiée à Damian Wayne se connecterait à un projet qui n'était pas encore annoncée et que ces deux projets finiraient par entrer en collision. Il y a donc fort à parier que le second titre dont parlait l'auteur est bien Deathstroke Inc. et que ces deux titres devraient rapidement voir leur destin se croiser. Et comme le scénariste est aussi l'architecte actuel d'Infinite Frontier, ce ne serait pas étonnant de voir toutes ses intrigues s'entremêler d'autant que Williamson promet un gros projet l'année prochaine.