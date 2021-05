Première image de Dwayne Johnson en Black Adam

Dwayne Johnson a dévoilé la toute première photo de son Black Adam sur son compte Instagram. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent puisqu'elle est volontairement sombre, mais c'est en tout cas l'atmosphère qui s'en dégage qui est intéressante. Si on s'amuse à éclairer un peu la photo (celle de droite), on peut tout de même déceler son visage, ses bottes, et une partie de sa tenue.

Voici le message qui accompagnait la photo sur Instagram :

Si vous connaissez la mythologie du comic book, alors vous savez d'où vient sa douleur. Sa colère. Sa femme et ses enfants assassinés. Son peuple brutalement réduit en esclavage. Ce n'est pas un super-héros, mais plutôt un champion. Le champion des pauvres et des vaincus. Le champion du peuple.



Et il est la force la plus inarrêtable de l'univers DC.



black Adam ⚡️

Pour les amateurs de catch, on notera que le titre "champion du peuple" était également celui qu'il portait en tant que The Rock, durant sa carrière à la WWE.

Réalisé par Jaume Collet-Serra, Black Adam est prévu pour juillet 2022.