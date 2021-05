John Romita Jr de retour pour les 60 ans des Fantastic Four

Marvel a annoncé le retour de l'artiste John Romita Jr. dans son écurie, il y a quelques semaines de cela, mais sans préciser sur quel projet il reviendrait. Nous savons désormais qu'il débutera avec les Fantastic Four, et pas pour n'importe quelle occasion, puisqu'il s'agira du numéro qui célèbrera les 60 ans de l'équipe créée par Stan Lee et Jack Kirby.

Cela se déroulera dans les pages de Fantastic Four #35, avec Dan Slott au scénario, qui sortira le 25 août. L'histoire principale du numéro verra Kang lancer des attaques simultanées sur la plus grande famille de Marvel, à différentes époques de l'histoire. D'autres artistes participeront également à la fête, avec une histoire signée Mark Waid et Paul Renaud, et une autre de Jason Loo, pour ses débuts.

Les deux premières planches en noir et blanc de Romita Jr ont été dévoilées, ainsi que la couverture de Mark Brooks.