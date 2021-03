Batwoman : Un personnage change d'interprète

Alors que l'épisode 8 de la série Batwoman a été diffusé hier soir, nous sommes enfin fixés sur le sort du personnage Kate Kane, ou en tout cas sur son retour potentiel dans la série ! On rappelle que l'actrice Ruby Rose, qui interprétait le personnage durant la première saison, a quitté la série à l'issue de celle-ci, forçant ainsi la production à recruter une nouvelle actrice (Javicia Leslie) et nous présenter une nouvelle Batwoman, Ryan Wilder. Mais le sort de Kate Kane est toujours l'un des mystères de cette saison, et elle sera bien de retour à l'écran, mais sous les traits d'une autre actrice.

C'est Wallis Day, que l'on a déjà vue dans Krypton, qui reprend donc le rôle de Kate Kane. Cette version du personnage est décrite comme "changée", elle est en vie mais méconnaissable, portant notamment de nombreux bandages. Le personnage jouera un rôle important dans la seconde partie de cette deuxième saison, mais ne redeviendra pas Batwoman, le costume appartenant désormais à Ryan Wilder.

L'épisode 9, Rules #1, est diffusé dimanche prochain, le 28 mars.