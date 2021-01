4 courts-métrages d'animation pour DC Comics

Kamandi, Constantine, Blue Beetles et The Losers

C'est le retour des courts-métrages DC du côté de l'animation de Warner Bros., avec la fameuse collection des DC Showcase Original Shorts, qui s'était notamment intéressée par le passé à des personnages comme Jonah Hex, le Spectre, Shazam, Catwoman, Green Arrow et quelques autres. Eh bien quatre nouveaux courts sont prévus pour 2021 et 2022.

Le premier s'intéressera à la création futuriste de Jack Kirby avec Kamandi: The Last Boy on Earth. Le film est écrit par Paul Giacoppo et réalisé par Matt Peters, et sortira comme bonus du blu-ray Justice Society: World War II.

Ensuite, ce sera au tour de Blue Beetle d'être adapaté ! On ne sait pas encore quelle version du personnage sera retenue, Ted Kord ou Jaime Reyes. Giacoppo, Peters et le producteur Rick Morales seront à nouveau impliqués sur ce projet, comme sur les trois autres.

John Constantine repondra aussi à l'appel et aura lui droit à un film plus long que les autres annoncés, qui servira de pilier pour un blu-ray à venir qui regroupera plusieurs de ces showcases, en 2022. Le personnage a notamment déjà eu droit à une websérie d'animation, en 2018.

Enfin, le quatrième film pourrait à nouveau être une création de Jack Kirby avec The Losers, sa série se déroulant durant la seconde guerre mondiale. Mais n'ayant que le nom, on ne sait pas s'il s'agit de celle-ci ou de l'autre série The Losers, d'Andy Diggle et Jock.