Marvel tease un nouvel Heroes Reborn

Marvel a diffusé une image teaser laissant présager une nouvelle version de l'initiative Heroes Reborn pour 2021. L'image indique "Qu'est-il arrivé aux plus grands héros de la Terre ?", sans plus de détails pour le moment.

Heroes Reborn a initialement été lancé entre 1996 et 1997, par les studios de Jim Lee et Rob Liefeld, à qui Marvel avait fait appel alors qu'ils avaient quitté la compagnie pour monter Image Comics. Cette initiative voyait le retour des grands héros Marvel qui avait tous disparus durant la grande bataille contre Onslaught. On avait assisté aux relances aux numéros 1 des séries Fantastic Four, Avengers, Iron Man et Captain America, alors que Thor était devenue Journey Into Mystery.

Quel sens cela prend-il dans le contexte de 2021 ? Faut-il s'attendre à une nouvelle relance globale des gros titres de la maison des idées suite à un évènement déclencheur ?