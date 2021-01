Pas de crossover entre Batwoman et Superman & Lois cette année

L'une des attractions de la rentrée du côté de The CW est la nouvelle série super-héroïque Superman & Lois. Et pour l'installer un peu plus dans le ArrowVerse de la chaine, un crossover était prévu avec l'autre série récente : Batwoman. Mais ces plans sont finalement annulés, et vous vous doutez de la raison... le covid-19 bien sûr ! Tant que la situation sanitaire ne sera pas plus sûre, il est difficile de mélanger les productions de deux séries différentes.

Ça ne veut pas dire pour autant que ce crossover n'aura jamais lieu, mais en tout cas pas cette saison. Un autre crossover qui lui n'aura jamais lieu est celui entre Batwoman et Black Lighting, deux personnages noirs, ce qu'aurait aimé faire Javicia Leslie mais qui ne sera pas possible, Black Lightning se finissant cette année.

J'ai le coeur brisé par cette situation du Covid parce que je sais que c'est la dernière saison pour Black Lightning. Et j'aurais adoré faire un crossover avec eux. Nafessa et Jordan sont de bons amis, et ç'aurait été génial de jouer avec eux et d'être tous des super-héros sur la même série.

Concernant un autre crossover possible, celui de Supergirl à Gotham City, la showrunneuse de Batwoman, Caroline Dries, reste ouverte à l'idée d'une apparition de Melissa Benoist dans sa série, même si Supergirl se terminera également cette année.

Batwoman débute la nouvelle saison du ArrowVerse dès ce dimanche 17 janvier, avec le début de sa saison 2.