Walter Hamada reconduit à la présidence de DC Films

La nouvelle a été annoncée par Variety il y a quelques heures. Walter Hamada a été reconduit à la présidence de DC Films jusqu'en 2023. A l'origine, Hamada avait obtenu le poste en janvier 2018. A ce titre, il avait couvert les productions des films Aquaman, Shazam!, Joker, Birds of Prey et Wonder Woman 1984.

Ann Sarnoff, présidente et CEO de WarnerMedia a dit à ce son sujet qu'il n'était pas seulement un fan de l'écurie DC Comics mais qu'il était également "bourré de talent et très respecté dans le milieu". Un avis que ne semble pas forcément partager Ray Fisher cela dit. En effet, l'acteur qui tenait le rôle de Cyborg et qui est en guerre ouverte contre la Warner Bros, avait signalé que Walter Hamada était parfaitement au courant des horribles conditions de travail lors du tournage de Justice League . L'acteur avait également déclaré que le président avait tenté de couvrir Joss whedon à l'époque.