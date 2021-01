Jared Leto prêt à revenir pour une Director's Cut de David Ayer pour Suicide Squad

Ce n'est un secret pour personne tant David Ayer a crié haut et fort que son film avait été énormément modifié par la Warner Bros (et plus précisément par Geoff Johns) suite aux mauvais retour de Batman v Superman : Dawn of Justice . Si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que Jared Leto s'est exprimé sur le sujet. En effet, ce dernier semble disposé à reprendre son rôle pour réaliser la véritable version de David Ayer :

J'aimerai beaucoup être capable de travailler dessus et de faire le film de ses rêves. C'est toujours dur de faire ces films parce que c'est un véritable autocuiseur. Il y a tant de décisions qui doivent être prises en si peu de temps. Chapeau aux réalisateurs, aux producteurs et aux studios. Ce n'est pas facile. Vous ne commencez jamais avec quelque chose de parfait. C'est une course de tenter de faire du mieux que vous le pouvez en si peu de temps.

Alors ? Seriez-vous disposés à voir une Director's cut ?