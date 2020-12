[Preview VO] Fantastic Four : Road Trip #1

La preview VO de Fantastic Four : Road Trip #1 a été dévoilée. Ce one-shot est écrit par Christopher Cantwell et dessiné par Filipe Andrade. Edité par Marvel, il sort aujourd'hui pour 4.99$.

Les Quatre Fantastiques ont bien mérité un peu de temps loin de leur job et Reed a prévu un fantastique week-end en famille à l'ancienne au Grand Canyon pour du repos et un bon moment de cohésion d'équipe. Mais l'esprit maniaque de Reed ne peut pas complètement déconnecter, et rapidement une expérience qu'il a apporté avec lui leur transmet de terrifiants et macabres effets secondaires à cause de ces étranges spécimens. Pendant que les corps de tout le monde commencent à horriblement aller de travers au niveau cellulaire, c'est une course pour résoudre leur infection léthale, tout ça en étant coincé dans une cabane isolée de l'Arizona sans aide à des kilomètres.