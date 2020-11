[Preview VO] Tales from the Dark Multiverse: Wonder Woman: War of the Gods #1

La preview VO de Tales from the Dark Multiverse: Wonder Woman: War of the Gods #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Vita Ayala et est dessiné par Ariel Olivetti. Edité par DC Comics, il sortira le 1er décembre pour 5.99$.

Les royaumes des Dieux ont été bouleversés et ont été sur le point d'engloutir la Terre et tous ses habitants. Un seul héros peut le défendre : Wonder Woman ! Mais ceci est un autre monde et une autre histoire. Voici l'image miroir de ce conte qui se déroule au sein du Dark Multiverse, avec une Wonder Woman prête à tout détruire ! Maudite par la démoniaque déesse de la magie, Hécate, notre bien-aimée Diana est devenue une arme de vengeance prête à abattre tout Dieu ou tout super-héros qui se trouve sur son chemin. La Terre et ses héros survivront-ils à sa puissance ? Ou sont-ils condamés à vénérer la sombre princesse des Amazones pour le reste de l'éternité ?