Jon et Damian de retour dans Challenge of the Super Sons

La fin de la série Super Sons ne marque pas la fin du jeune duo dynamique puisque Jonathan Kent et Damian Wayne seront de retour en équipe dans la nouvelle série digitale Challenge of the Super Sons. Elle sera constitué de 14 numéros écrits par Peter Tomasi et dessinés par Max Raynor, Jorge Corona et Evan Stanley. Le dessinateur de la série précèdente, Jorge Jiménez, s'occupe des couvertures.

Reprenant là où Super Sons et Adventures of the Super Sons se sont arrêtées, Damian et Jon affrontent leur plus grande menace : le dangereux DOOM SCROLL. Celui dont le nom est écrit sur cet Ancien parchemin magique sera tué de toute hâte. Les pouvoirs en place démoniaques ont écrit les noms des membres de la Justice League sur le document léthal, et Superboy et Robin sont les seuls à pouvoir sauver leurs pères d'un destin tragique ! Le problème ? Personne ne doit savoir que ce sont les garçons qui les ont sauvés.

Le premier numéro de Challenge of the Super Sons sortira le 14 décembre, au prix de 99 cents.