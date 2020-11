Amber Heard confirme sa présence pour Aquaman 2

Les disputes légales entre Amber Heard et Johnny Depp, qui ont notamment vu l'acteur être remercié de son rôle dans Les Animaux Fantastiques, ont créé des rumeurs sur une possible non-présence de Heard pour la suite de la saga Aquaman. Certains fans de Depp appellent même clairement au retrait de l'actrice de la saga. Mais que cela ne leur déplaise, l'actrice a affirmé qu'elle sera bien de la partie pour Aquaman 2.

Je suis super enthousiaste par rapport à tout l'amour et la reconnaissance des fans dont a eu droit Aquaman , et toute l'excitation autour d'Aquaman et Mera, ce qui veut dire que l'on sera de retour. Je suis très enthousiaste pour ce film. Les rumeurs et campagnes financées sur les réseaux sociaux ne décident pas [des choix de casting] parce qu'elles n'ont aucun fondement réel. Seuls les fans ont rendu Aquaman et Aquaman 2 possibles. Je suis impatiente de commencer l'année prochaine.