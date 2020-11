Deux romans graphiques DC repoussés

Deux romans graphiques faisant partie de la prolifique collection Kids/Young Adult de DC Comics, qui devaient paraître en mars 2021, ont été décalés à une date ultérieure. Ces titres concernés sont Catwoman: Soulstealer, de Louise Simonson et Samantha Dodge adapté du roman de Sarah J. Maas, et Indestructibles: The First Fracture, de Ridley Pearson et Berat Pekmezci. Les deux parutions sont désormais prévus pour le 3 août 2021.

Cela peut nous concerner pour le marché français, puisqu'il y a des chances que Catwoman soit publié du côté de la collection Urban Link.