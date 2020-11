[Preview VO] Iron Man #3

La nouvelle série Iron Man de Christopher Cantwell et Cafu continue son petit bonhomme de chemin avec le numéro #3 qui sort le mercredi 11 novembre.

Tony Stark en a assez de s'excuser d'être lui-même, d'autant plus lorsqu'en étant Iron Man , il est plus puissant que la plupart des autres individus sur Terre. Alors qu'il se fatigue à faire tout ce qu'il peut pour être une force du bien dans le monde, il commence à être irrité par l'idée qu'il doit quoi que ce soit à quiconque. Un merci serait trop demandé ? Il essaie de garder la tête sous les radars et le contrôle de son ego, mais lorsque KORVAC s'annonce comme étant la main invisible derrière les récents évènement autour de Stark, Tony aura de quoi laisser éclater sa colère et sa frustration... cela étant, s'il survit au conflit.