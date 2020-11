Aliza Vellani devient régulière sur la série Sweet Tooth

D'abord annoncé comme un rôle secondaire, le personnage de Rani Singh prend de l'importance dans l'adaptation TV du comic book Sweet Tooth. L'actrice Aliza Vellani est ainsi en quelque sorte promue et devient régulière parmi le casting de la série. Le personnage de Rani Singh est décrite comme "la chaleureuse et aimante femme du docteur Singh, qui doit trouver le courage de survivre dans un monde post-pandémie".

L'adaptation du comic book de Jeff Lemire est produite par Netflix, le tournage ayant pu se dérouler durant cette année en Nouvelle-Zélande, malgré le contexte sanitaire. Christian Convery interpréte le rôle principal de Gus, et sera accompagné par Will Forte, Nonso Anozie et Dania Ramirez, alors que Josh Brolin en sera le narrateur. Netflix n'a pas encore annoncé de date de début.

La suite du comics, Sweet Tooth: The Return, débute aujourd'hui avec la sortie du premier numéro, toujours réalisé par Jeff Lemire.