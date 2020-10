[Preview VO] Rorscharch #1

C'est aujourd'hui que sort le premier numéro de la maxi-série Rorscharch par Tom King et Jorge Fornés. Les deux auteurs s'attaquent à l'héritage laissé par l'énigmatique personnage de Rorscharch, des années après les évènements du Watchmen originel d'Alan Moore et Dave Gibbons. Ça sort sous le Black Label, $4.99 pour 32 pages.

Ça fait 35 ans qu'Ozymandias a été révélé comme responsable du largage de la créature télépathique géante sur New York City, tuant des milliers et mettant fin à la confiance du public envers les héros. Les Minutemen n'existent plus, seule leur mémoire survit. Surtout le déshonneur de Rorschach, qui est devenu une incône culturelle depuis que Dr Manhattan l'a réduit en cendres. Rorschach a sans doute dit le vérité, mais il n'était un héros...

Alors quel sens donner à la réapparition de Rorschach au sein d'une paire d'assassins essayant de tuer le premier candidat à s'opposer au président Robert Redford depuis des décennies ? Suivez un détective déterminé qui remonte le temps, découvrant les identités et motivations des futurs tueurs, ce qui le plongera dans une sombre conspiration d'invasions alien, de bienfaiteurs en disgrace, de visions mystiques, et oui, de comic books.