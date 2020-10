The Batman, The Flash, Shazam: Fury of the Gods et Black Adam sont décalés

Dans une situation toujours extrêmement difficile, THR a annoncé que la team DC Comics / Warner Bros allait décaler la date de sortie de pas moins de quatre films de super-héros DC.

Ainsi, The Batman est à présent prévu pour le 4 mars 2022. The Flash recule de quelques mois avec une date de sortie à présent prévue pour le 4 novembre 2022. Même chose pour Shazam: Fury of Gods qui est décalé de presque un an puisqu'il se retrouve prévu pour le 2 juin 2023. Enfin, Black Adam a tout bonnement été temporairement supprimé des plannings.

Bref, comme signalé, la situation est toujours aussi compliquée du côté d'Hollywood. En espérant que les producteurs et les scénaristes puissent utiliser à bon escient tous ces délais supplémentaires.