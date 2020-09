Une saison 3 pour Doom Patrol sur HBO Max

La série TV de DC Comics, Doom Patrol, aura bien droit à une saison 3, l'information vient de tomber. Cette nouvelle saison rejoindra les deux premières sur HBO Max, puisque la plateforme diffuse désormais la série, malgré son lancement sur DC Universe. Elle devrait arriver en 2021 et une petite vidéo a été montée pour fêter cette annonce, mais qui ne contient aucune image inédite.

Les fans peuvent donc être rassurés, alors que la saison 2 finissait sur un cliffhanger qui aurait été très frustrant sans résolution.

Le producteur Jeremy Carver s'est exprimé : "Je parle au nom de nos superbes acteurs, scénaristes et équipe de production en disant que nous sommes heureux et reconnaissants de l'opportunité de retourner dans le Manoir Doom. Et nous sommes particulièrement reconnaissants envers nos partenaires à Berlanti Productions, Warner Bros. Television, DC Universe et, bien sûr, HBO Max."