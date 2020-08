[Preview VO] Hellblazer: Rise and Fall #1

Demain sort le premier numéro d'une nouvelle mini-série Hellblazer sous le Black Label de DC Comics, Hellblazer: Rise and Fall, notamment écrite par l'un des auteurs phares du moment chez DC, Tom Taylor (DCeased), et dessinée par Darick Robertson (Transmetropolitan, The Boys), que l'on ne présente plus. Il y aura trois numéros en tout, le premier au prix de $3.99 pour 32 pages, avec une couverture variante de Lee Bermejo.

Un bilionnaire tombe du ciel est se retrouve horriblement empalé sur la flèche d'une église. Bizarrement, il a des ailes d'anges dans le dos. D'autres suivent jusqu'à ce que, Hallelujah, il pleut des hommes d'affaires. La détective Aisha Bukhari sèche sur cette affaire, en tout cas jusqu'à ce qu'elle recoive la visite de son ami d'enfance, détective de l'occulte, John Constantine. L'Hellblazer de DC découvre un lien entre ces chutes meurtrières et un moment choquant de leurs jeunesses, à Aisha et lui-même. Comment est-ce que ces morts font le lien avec la première mort des mains de Constantine ? Comment l'enfer et le paradis se retrouvent-ils impliqués ? Et même si c'est un peu la faute de John, laissera-t-il d'autres bâtards de riches tomber du ciel, comme une sorte de Robin des bois ?