Jim Lee introduit la nouvelle Batwoman dans le DCU

Dans une illustration réalisée pour la promotion de la convention DC FanDome, qui se tient ce week-end, l'artiste Jim Lee présente de nombreux personnages de l'univers DC, avec des version tirés de medias différents, comme les comics, les séries TV et les films. Et au milieu de tout ce petit monde, on peut apercevoir la nouvelle Batwoman !

On rappelle que l'actrice Ruby Rose a quitté son rôle de Kate Kane après la fin de la première saison de la série de la CW, et qu'elle sera remplacée par un nouveau personnage, Ryan Wilder, interprété par Javicia Leslie. Aucune image promotionnelle n'a encore été dévoilée sur cette nouvelle Batwoman, il s'agit donc du premier aperçu de ce que pourrait donner son costume dans la série ! On peut déjà observer qu'il est assez proche de l'ancien, si ce n'est pas pour les gants qui semblent différents et la perruque rouge, qui arbore des cheveux frisés !

L'illustration ne semble être qu'une première partie sur trois si on en croit le "1 OF 3" en bas à droite, il est certain qu'il reste encore du beau monde non présent !