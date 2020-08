Vague de licenciements chez DC Comics et DC Universe

On aurait pu croire que l'industrie du comics et du divertissement a supporté la crise du covid-19 sans trop de dégats pour repartir de plus belle, mais c'était malheureusement une vision assez utopique puisque les premières grosses conséquences commencent à tomber du côté de WarnerMedia. Le groupe a procédé à une grosse vague de licenciements sur toute sa structure, ce qui impacte surtout la plateforme DC Universe déjà à l'agonie, ainsi que l'éditeur DC Comics.

L'éditeur de comics, d'abord, prend une énorme claque qui est annoncée comme un "bain de sang". Une grosse partie des éditeurs et responsables de la compagnie se retrouvent remerciés tels que Mark Doyle (Black Label), Bob Harras (rédacteur-en-chef), Bobbie Chase (Vice President, Global Publishing Initiatives & Digital Strategy), Andy Khouri, Brian Cunningham et Hank Kanalz. Sont à ajouter à cette liste potentielle, Eddy Choi (assisatant de Jim Lee), Sandy Resnick (publications internationales), Sara Haskell (directrice marketing), Michael Shelling, Jonah Weiland (marketing) et Jim Sokolowski.

Tous ces noms sont révélés pour Bleeding Cool mais restent à l'état de rumeurs pour le moment, puisque DC Comics n'a rien annoncé ni communiqué sur le sujet. Il y a donc de la restructuration dans l'air et Jim Lee, actuel COO, conserve son poste pour le moment mais devrait progressivement le quitter, alors que Marie Javins et Michele Wells sont promues et vont diriger les publications, sous la houlette de Lee dans un premier temps.

Ce chamboulement aura un effet direct sur les publications de DC qui vont se voir drastiquement réduites dans un futur proche, avec un recentrage sur les licences qui marchent comme Batman , Superman et la Justice League. La ligne de Graphic Novels est en sécurité, ainsi que les publications numériques, qui risquent d'être privilégiées au dépend du papier. Dans un autre domaine, la ligne de figurines DC Collectibles ne sera plus gérée par DC et la licence sera vendue à une autre compagnie telle que Mattel ou Hasbro.

Du côté de la plateforme de streaming DC Universe, on savait que son temps était compté et le couperet est tombé plus tôt que prévu. Il est annoncé que la plupart du staff de la plateforme a été viré et que celle-ci va sans doute fermer, avec en tout environ 800 licenciements pour le groupe WarnerMedia, dont 600 chez Warner Bros. et entre 150 et 175 chez HBO Max. Les plans sont évidemment de se concentrer sur cette seconde plateforme désormais, HBO Max, qui accueillera tout le contenu de la Warner.

Un moment très difficile pour WarnerMedia et tous ses employés, alors que s'annonce à l'horizon la convention DC Fandome, le 22 août prochain, qui devait être un moment de fête pour le groupe. Il est certain en tout cas que les conséquences de cette restructuration n'ont pas fini de se faire ressentir.