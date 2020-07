Changement à venir pour la série Red Hood: Outlaw

Le 50ème numéro de la série Red Hood: Outlaw signera la fin du run du scénariste Scott Lobdell sur le titre, après quasiment dix ans ! Lobdell avait en effet lancé la série Red Hood & The Outlaws en 2011 lors des NEW 52 et ne l'a plus quitté malgré une relance et un changement de nom entre temps. Avec son départ, le personnage de Jason Todd /Red Hood est prêt à entrer dans une nouvelle ère, qui reste encore indéterminée. En effet, la sollicitation du numéro #50 annonce la fin de l'ère Outlaw, sans plus de précisions.

La descente aux enfers de Jason Todd débuta avec sa mort aux mains du Joker . Mais au fond de lui il s'en voulait à lui-même d'avoir foncé tête baissée dans la gueule du loup. Sa colère et son apitoiement lui ont fait s'en prendre à ses proches, gardant sa famille et ses amis à ditance. Jusqu'à ce qu'arrivent les Outlaws. D'abord Arsenal et Starfire et plus tard Artemis et Bizarro , ont vu derrière sa carapace. Il est maintenant temps de rendre des comptes à la personne qui représente toutes ses erreurs : Duela Dent. Mais peut-il sauver la fille du Joker ... alors qu'il n'a pas pu se sauver lui-même ? Ne manquez la fin de l'ère Outlaw !

On ne sait donc pas s'il y aura un relaunch de la série sous un autre nom ou si s'en est fini pour Jason Todd pour le moment. Red Hood: Outlaw #50 sortira le 27 octobre avec des dessins de Paolo Pantalena et une couverture de Dexter Soy.