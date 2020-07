Renouveau pour les Fantastic 4 en octobre

Pour le 25ème numéro de la série qui sortira en octobre prochain, l'équipe des Fantastic Four a droit à un petit lifting avec l'arrivée d'un nouvel artiste : R.B. Silva. Il accompagnera Dan Slott toujours au scénario, alors que la plus grande famille de l'univers Marvel sortira du crossover Empyre dans lequel elle est actuellement impliquée. Ce sera l'occasion de signer un renouveau avec notamment de nouveaux costumes, mais aussi de nouveaux vilains et le retour d'un certain Dr Doom !

La couverture du numéro de Mark Brooks présente ces nouveaux costumes, qui ont somme toute une apparence plutôt classique. On retrouve notamment les deux nouveaux personnages introduits dans le numéro #0 d'Empyre consacré aux Fantastic Four, le Kree Jo-Venn et la Skrull N'Kalla, qui semblent toujours faire partie de l'équipe. Le synopsis du numéro annonce aussi un changement de status quo majeur pour l'équipe.