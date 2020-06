Black Canary rejoint la collection DC Icons

Un nouveau personnage de DC Comics va avoir droit à une revisite de ses origines pour le compte de la collection de romans graphiques DC Icons, il s'agit de l'héroïne Black Canary.

Dans une histoire de Alexandra Monir, intitulée Black Canary: Breaking Silence , Dinah Lance se retrouve confronté à la Cour des Hiboux, qui a pris le contrôle total de Gotham City et prive toutes les femmes de leurs droits les plus élémentaires. Dinah va s'opposer à eux et dans le même temps, débuter une romance avec le jeune Oliver Queen, alias Green Arrow .

Couverture de Jen Bartel

Black Canary rejoint une collection déjà composée de Wonder Woman: Warbringer, Batman: Nightwalker, Superman: Dawnbreaker et Catwoman: Soulstealer. Breaking Silence sera disponible le 29 décembre 2020.