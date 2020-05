Un personnage majeur enfin introduit dans le Arrowverse

Pour ceux qui n'auraient pas encore visionné le dernier épisode de la première saison de Batwoman, attention aux spoilers ! En effet, cet épisode qui n'était pas prévu pour être le season finale a tout de même mis en place un évènement majeur, attendu depuis bien longtemps. Le personnage de Bruce Wayne a enfin fait ses débuts dans la série et dans le Arrowverse ! Enfin, presque, parce que d'une manière détournée.

Ce n'est pas exactement Burce Wayne qui a fait une apparition mais le personnage de Hush , qui a changé de visage pour prendre celui du milliardaire de Gotham City ! On connait du coup l'acteur qui a été choisi pour le rôle, il s'agit de Warren Christie, notamment connu pour ses rôles dans Alphas et Apollo 18. À noter qu'il est déjà apparu pour un tout petit rôle dans la saison d'Arrow en tant que Carter Bowen.

L'existence de Bruce Wayne dans le Arrowverse avait été révélée pour la première fois dans la saison 6 d'Arrow, alors qu'il était cité par Oliver Queen. On a ensuite appris son existence dans notre monde lors du crossover Elseworlds. Mais c'est surtout avec la série Batwoman, débutée cette année, que son existence a pris du poids et que son absence de cinq ans a été expliquée comme étant la conséquence de la mort du Joker de ses propres mains. On ne sait encore si l'on verra le personnage de Bruce lui-même de si tôt dans la série, mais son introduction est désormais officielle !

À noter aussi que l'incarnation de Bruce Wayne par Hush n'est pas inédite dans les comics, c'est arrivé à quelques reprises, notamment durant l'arc Heart of Hush , où le vilain copiait aussi son visage dans le but de lui voler sa fortune.

Il faudra désormais attendre janvier 2021 pour le retour de la série Batwoman et sa saison 2.