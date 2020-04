Dan Slott quitte Iron Man

Mais pas les Fantastic Four

Le scénariste Dan Slott ne s'occupera plus du personnage Iron Man à la fin de l'évènement Iron Man 2020. Il avait commencé avec Tony Stark: Iron Man #1, et le #25 sera donc son dernier, soit un total de 23 numéros (Gail Simone en a écrit 2).

Slott a terminé son travail, mais plusieurs de ses numéros sont à sortir, la série étant en pause à cause de la pandémie en cours. Idem pour la série évènement Iron Man 2020, stoppée au #3 sur un total de 6. De plus, s'il quitte Iron Man, l'auteur continuera de s'occuper des Fantastic Four.