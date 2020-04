Neil Gaiman donne des nouvelles de l'adaptation de Sandman

Alors que l'adaptation à la télévision de l'un des grands classiques de feu Vertigo, Sandman, semblait enfin en bonne voie suite à l'accord trouvé entre la Warner Bros et la plateforme Netflix, le contexte actuel autour du covid-19 rend de nouveau les choses plus compliquées. Mais le créateur et scénariste du comic book, le grand Neil Gaiman, qui participe à l'adaptation, a voulu être rassurant quant à l'avenir du projet.

Selon lui, la série "se porte bien, si ce n'est qu'elle est en hibernation pour le moment jusqu'à ce que l'on refasse de la TV. Les scénarios de la première saison sont écrits, le casting a débuté, les réalisateurs sont recrutés et les décors ont commencé à être montés. Tout était prêt à entrer en production et puis nous avons dû faire une pause. Dès que le monde sera prêt à refaire de la télévision, Sandman reprendra tranquillement sa route. En attendant, nous en profitons pour rendre les scénarios encore meilleurs".

Le Rêve semble enfin prêt à venir enchanter la télévision, et avec l'aval de Gaiman et les moyens de Netflix, nous pourrions peut-être assister à une jolie surprise.