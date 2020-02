Mark Waid devient l'éditeur de Humanoids

Déjà en collaboration avec Humanoids, la branche américaine des Humanoïdes Associés, Mark Waid a été nommé au poste d'éditeur. Il remplace Fabrice Giger qui restera à son poste de PDG. L'objectif pour Humanoids est toujours de proposer aux Etats-Unis la publication de séries européennes du catalogues des Humanos, tout en développement son univers américain original.

L'autre nouvelle intéressante est que Waid va écrire la publication Humanoids du Free Comic Book Day, et ce sera une histoire de L'Incal ! L'occasion est saisie pour fêter les 40 ans de la création de Jodorowsky et Moebius. Le fascicule s'intitulera We Are Humanoids Featuring the Incal, et sera dessiné par Stéphane Roux. Espérons que ça arrivera en France !

Les Humanoïdes Associés continue donc à brouiller la frontière entre la BD européenne et le comics, ce qui n'est pas pour nous déplaire.