Nouveau teaser pour la série TV Stargirl

Si le ArrowVerse de la CW est en pleine crise avec Crisis on Infinite Earths, on en oublie pas la petite nouvelle qui arrive dans quelques mois, à savoir Stargirl ! Un nouveau mini teaser a été dévoilé, montrant le nouveau logo de la série ainsi qu'un petit aperçu de l'actrice Brec Bassinger en costume et en compagnie de son sceptre. Vous pouvez retrouver le teaser sur le Twitter de DC Universe.

Stargirl débute au printemps sur la plateforme DC Universe, en même temps que sur la chaine The CW, alors que les rumeurs voient toujours le personnage faire sa première apparition lors du crossover Crisis on Infinite Earths.