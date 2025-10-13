  1. Accueil
Une nouvelle série Iron Man pour 2026

13 Octobre 2025 par Adrien L. 0 AIPT
Une nouvelle série Iron Man pour 2026

La nouvelle est tombée pendant le NYCC : une nouvelle série Iron Man arrive en janvier. Elle sera écrite par Joshua Williamson et dessinée par Carmen Carnero. La couverture du premier numéro est de Ryan Stegman. Le synopsis et un aperçu ont été dévoilés.

Iron Man est un héros unique en son genre – mais le génie qui se cache derrière l’armure est un esprit encore plus exceptionnel, qui ne naît qu’une fois par siècle. Il y a des années, Tony Stark était au bord de la mort, alors il a créé l’armure d’Iron Man pour survivre ! Que se passera-t-il la prochaine fois que la mort frappera à sa porte ? Quelle arme créera-t-il alors ? Et si… quelqu’un d’autre la créait avant lui ? Ces questions hantent Tony depuis des années, comme une bombe à retardement prête à exploser. La fatale Madame Masque s’est posé les mêmes questions, et avec le pouvoir de l’A.I.M. derrière elle… elle est prête à créer la prochaine grande arme.

Galerie images
