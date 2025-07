Une première image BTS officielle de Milly Alcock en Supergirl a été dévoilée (supprimée depuis, mais c'est internet... on peut toujours retrouver ce que l'on veut). Pourquoi préciser "officielle" ? Tout simplement parce que dans les faits, pas mal d'images de Milly Alcock behind the scenes ont déjà été mises en avant mais des images non-officielles (qualité dégueulasse, véracité douteuse etc).

L'image nous vient directement du tournage du film Superman, d'où le fait d'avoir placé cette news dans la catégorie spoiler.

Voici l'image en question :

Qu'avez-vous pensé de son intervention dans le film ?