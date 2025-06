Le nouveau pouvoir de Superman expliqué

Attention, cette new contient des informations sur Superman Ulimited #2 qui ne sortira que demain aux Etats-Unis. Si vous ne désirez pas être spoilé, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Le mois dernier, nous vous expliquions que Superman avait développé un nouveau super-pouvoir dans les pages de Superman: Unlimited, la série de Dan Slott et Rafal Albuquerque. On ne va pas réexpliquer toute l'histoire (d'autant que tout est déjà expliqué dans cette news) mais, en gros, Superman est à présent en or et immunisé contre la kryptonite.

Pour information, il s'agissait-là du twist de fin de numéro. Nous n'avions donc pas eu d'explication concernant le pourquoi du comment. Mais demain, c'est le deuxième numéro qui va pointer le bout de son nez et, visiblement, Bleeding Cool est déjà parvenu à obtenir le fin mot de l'histoire.

Ainsi, Batman explique que dès lors que Superman reçoit trop de dégâts de la part de la nouvelle Kryptonite, son corps libère l'énergie du soleil stocké dans ses cellules ce qui a pour effet de le soigner et de bloquer temporairement toutes les formes de radiations provoquées par la kryptonite.

A noter que cet aspect et son immunisation aux radiations sont temporaires. Après cela, Superman sera bon pour recharger les batteries. Une couleur jaune temporaire qui lui donne une sorte d'invulnérabilité... cela vous fait penser à Mario ou à Sonic ? Ne vous donnez pas la peine de balancer une vanne sur le sujet. Superboy vous a devancé :

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le premier numéro de cette série ici.