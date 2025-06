[Preview VO] Justice League vs Godzilla vs Kong 2 #1

la Justice League se rend sur la Terre Légendaire et doit affronter les dangers de la Terre Creuse, Kong et Godzilla, Roi des Monstres !

La preview de Justice League vs Godzilla vs Kong 2 #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Brian Buccellato et est dessiné par Christian Duce. Edité par DC Comics, il sort ce mercredi 4 juin pour 5.99$.

LA Justice LEAGUE RETOURNE SUR LA TERRE LÉGENDAIRE ! À la suite de la bataille de l'année dernière entre la Justice League, Godzilla et Kong, la Task Force X met en place un plan pour développer des Titans hybrides que Amanda Waller peut contrôler pour se protéger contre de futures attaques de titans sur notre Terre. Pour arrêter la Task Force X, la Justice League se rend sur la Terre Légendaire et doit affronter les dangers de la Terre Creuse, Kong et Godzilla, Roi des Monstres !

Pour rappel, Justice League Vs Godzilla Vs Kong premier du nom est sorti en août 2024 du côté d'Urban Comics. Si vous désirez vous le procurer et soutenir MDCU par la même occasion, n'hésitez à le commander en passant par ce lien puis en cliquant sur "acheter sur BDFugue".