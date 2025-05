DC Comics tease le numéro anniversaire Detective Comics #1100

DC Comics a dévoilé les sollicitations de ses titres à venir et avec elles, une certaine visibilité sur le numéro anniversaire Detective Comics #1100. Tout d'abord, les noms des auteurs liés au projet sont tombés. Ainsi, nous aurons TOM TAYLOR, GREG RUCKA, MARIKO TAMAKI et DAN WATTERS au scénario et MIKEL JANÍN, ÁLVARO MARTÍNEZ BUENO, AMANCAY NAHUELPAN, et BILL SIENKIEWICZ au dessin. Côté covers, la cover principale sera réalisée par MIKEL JANÍN tandis que les variant covers seront réalisées par JOCK, FRANK MILLER et BILL SIENKIEWICZ.

Ensuite, c'est le synopsis qui a été dévoilé :

En mars 1937, un comic a été publié et il a changé le monde tel que nous le connaissons. Maintenant, après 1 099 numéros, certains des meilleurs talents des comics se sont réunis pour célébrer le comic qui a donné naissance à une légende ! Tom Taylor et Mikel Janín unissent à nouveau leurs forces pour raconter une histoire émouvante et remplie d'action où Batman sauve le meilleur ami d'un jeune garçon. Greg Rucka et Álvaro Martínez Bueno s'associent pour une histoire qui pose la question : Gotham était-elle mieux avant Batman ? Mariko Tamaki se retrouve avec la collaboratrice des Detective Comics, Amancay Nahuelpan, pour un récit qui explore le monde de Bruce Wayne en dehors de sa cape et comment sa double vie en tant que Batman se croise avec les actions de son alter ego. Dan Watters et l'artiste légendaire Bill Sienkiewicz nous apportent une histoire qui illustre à quel point les motivations de Batman sont similaires à celles des criminels qu'il a juré de combattre et comment il lutte contre sa propre obscurité. UNE CÉLÉBRATION ÉPIQUE, ÉTOILÉE ET GRAND-FORMAT POUR LE NUMERO 1100 !

Enfin, trois des covers ont également été montrées. Les voici :

Le numéro est prévu pour le 20 août pour 4.99$.