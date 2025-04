Preview VO Amazing Spider-Man #1

La preview d'Amazing Spider-Man #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Joe Kelly et est dessiné par John Romita Jr. Edité par Marvel, il sortira ce mercredi pour 5.99$.

EN VIE ET PRÊT POUR LA BAGARRE ! La prochaine ère d’AMAZING Spider-Man est arrivée ! Peter est, de manière choquante, sans emploi et à la recherche d’un emploi rémunéré, mais sa recherche d’emploi est interrompue par un Rhino DÉCHAÎNÉ qui n’est que la partie émergée d’un sinistre iceberg. Quel grand Spider-Vilain travaille dans les coulisses pour armer d’autres Spider-Vilains, y compris un que nous n’avons pas vu depuis PLUS DE SEPT ANS ?! Et aussi, que fait ce Norman "sans Bouffon" Osborn de toute façon ?