DC Comics tue l'un des personnages préférés de la JSA

Qui dit mercredi dit sorties comics. Aussi, hier, plusieurs nouveaux numéros sont apparus dans les boutiques américaines avec, parmi eux : JSA #6. Pour rappel, la JSA est actuellement scindée en deux avec, d'un côté, les anciens membres (ou membres historiques) et de l'autre côté, les plus jeunes, les deux groupes étant tout de même en train d'affronter l'Injustice Society.

Hier, Jeff Lemire et Diego Orlotegui ont terminé leur premier arc avec le numéro 6 de la série JSA et malheureusement pour le groupe (et les fans), ledit numéro s'est terminé par la mort de l'un de ses membres. Il s'agit de Ted Grant aka Wildcat I.

Dans les faits, Ted a décidé de retenir seul plusieurs membres de l'Injustice Society dont Red Lantern, Doctor Elemental, Wheeler Vanderlyle et Kobra afin que Khalid puisse se concentrer sur sa magie. Mais Ted a beau être l'un des plus gros bagarreurs de l'écurie DC, lorsque les ennemis sont trop nombreux, la situation ne peut que devenir critique. Ted a reçu le gas de Vanderlyle avant de se faire transpercer par le sabre de Kobra.

JSA #6 est actuellement en vente chez DC Comics.

Pour les intéressés, vous trouverez notre avis sur le numéro 1 de cette série ici.