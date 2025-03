Jeff Lemire et Dustin Nguyen sur Robin & Batman : Jason Todd en juin

A travers ses sollicitations, DC Comics vient de dévoiler un projet portant le nom de Robin & Batman : Jason Todd. Dans les faits, il s'agira d'une série limitée en trois numéros écrit par Jeff Lemire et dessiné par Dustin Nguyen. Et au vu du synopsis, il est évident que nous allons retourner au tout début de l'histoire pour Jason Todd. On pourait presque parler de Year One, voyez plutôt :

Batman a un nouveau Robin , Jason Todd. Jason est un gamin impulsif, dur et téméraire au passé trouble, que Batman était persuadé de pouvoir transformer en nouveau protecteur de Gotham. Mais le Chevalier Noir peut-il sauver Jason Todd des ténèbres qui l'habitent ? Lorsqu'un mystérieux nouveau vilain, mystérieux et tout de blanc vêtu, jette son dévolu sur Jason, Batman se rend compte que même lui possède ce qu'il faut pour enlever la colère et les tourments de son jeune pupille.

Le numéro est prévu pour le 11 juin 2025 chez DC Comics.