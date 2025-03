Muse sera une menace de longue durée

Dans la série Daredevil : Born Again, le personnage de Muse est introduit comme une menace persistante pour Daredevil et Wilson Fisk. Le showrunner Dario Scardapane a confirmé que Muse jouera un rôle significatif non seulement dans la première saison, mais également au-delà. Il décrit Muse comme un "facteur de stress" dans l'histoire, provoquant des répercussions tant pour Fisk que pour Murdock. Les actions de Muse entraîneront des conséquences choquantes qui se prolongeront dans la saison 2.

Dans les comics, Muse est connu pour ses méthodes macabres, utilisant le sang de ses victimes pour créer des œuvres d'art morbides. Son introduction dans la série suscite des questions sur le sort des proches de Matt Murdock . La bande-annonce montre Daredevil dans des états de rage intense, suggérant que les actions de Muse pourraient pousser le héros à ses limites.

La production de la saison 2 est déjà en cours, avec des images du tournage circulant sur les réseaux sociaux, offrant aux fans un aperçu des nouvelles aventures à venir. Les spectateurs peuvent s'attendre à une continuité dans la narration, tout en découvrant de nouvelles dynamiques et défis pour le héros de Hell's Kitchen. ​