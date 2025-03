Daredevil: Born Again - 1x01 - Les avis du staff

Après des années d'attente, c'est le moment tant attendu avec le retour de la série Daredevil ! Après trois saisons du côté de Netflix, c'est désormais entièrement sous la houlette de Marvel Studios, avec une diffusion sur la plateforme Disney+. Les deux premiers épisodes de ce Daredevil: Born Again sont disponibles depuis aujourd'hui et une partie du staff MDCU vous partage son avis sur le premier opus de cette nouvelle saison, intitulé Heaven's Half Hour.

Matt Murdock,un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la Justice à travers son cabinet juridique, tandis que l'ancien chef de la mafia Wilson Fisk poursuit ses ambitions politiques à New-York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe.

JULIEN

Daredevil: Born again se retrouve face à cette lourde tâche, que beaucoup d’oeuvres rencontrent de nos jours, qui est de proposer un nouveau départ tout en s’inscrivant dans la continuité d’une oeuvre précédente. Une sorte de suite qui n’est pas totalement une suite, une reboot qui n’en est pas vraiment un non plus. Un exercice que ce premier épisode gère plutôt bien quand il s’agit de s’inscrire dans la continuité de la franchise, notamment dans les relations entre les personnages, mais qui le fait avec des choix forts et discutables, qui peuvent sembler un peu facile. Pour moi, tout le premier quart d’heure de l’épisode est assez affreux. On essaie de nous replonger dans le passé durant quelques minutes, dans l’esprit qu’était celui de la série Netflix, mais de manière très maladroite. On ressort le désormais classique plan séquence de baston, qui a fait la renommée des premières saisons, dès l’introduction de l’épisode. On tire un trait bien trop rapide sur des personnages ou sur leurs relations. Le tout n’est pas super bien réalisé et surtout, tout l’effet dramatique tombe à l’eau parce que tout va trop vite et ne nous laisse pas le temps de s’impliquer émotionnellement, autant d’années après. En gros, la production nous fait comprendre qu’il y a un lien avec la série précédente, mais tire en même temps un énorme trait sur toute cette période Netflix. Ce n’est pas très subtil et c’est par moments à la limite du ridicule. Murdock qui regarde tristement par la fenêtre avec du Nick Cave en fond ? Nah, ça prend pas.

Heureusement, une fois que le passé est évacué et qu’on se tourne vers cette nouvelle ère, c’est déjà beaucoup plus appréciable. Il n’y a rien d’extraordinaire pour autant, notons-le bien. Nouvelle vie et nouvelles relations pour Matt Murdock , avec un vrai sentiment de remise à zéro. Les nouveaux personnages sont plutôt sympas pour le moment, ça va tout de même demander un peu de temps pour les accepter et les apprécier pleinement. La direction prise avec Daredevil est très classique et déjà vue, mais on va dire que c’était difficilement évitable et que ça fait partie du jeu. Le coeur et le vrai intérêt de cette série depuis le début a toujours été et reste la relation entre Murdock et Fisk. Et on les retrouve face à face pour une nouvelle scène assez incroyable, qui vole totalement la vedette sur cette première heure assez convenue autrement. L’intrigue du maire de New York est clairement la direction qu’il fallait prendre tellement elle ouvre la porte à de nombreuses intrigues possibles, mais je regrette que ce soit traité aussi rapidement sur ce premier épisode. On aurait pu prendre le temps de voir un peu plus la campagne et la montée en popularité de Fisk. Ç’aurait même été plus crédible. L’épisode finit sur un plan très inspiré, dans une jolie ambiance, et nous laisse sur un sentiment plutôt optimiste pour la suite de la saison.

Un premier épisode qui a trop vite fait de se débarrasser de l’ère Netflix et offre une introduction totalement ratée pour ma part. Et si le nouveau départ de Murdock n’a rien de très folichon pour le moment, la série connaît sont point fort et revient très vite vers le coeur des choses : la relation Murdock/Fisk, toujours aussi passionnante.

3,5/5

JEFF

Daredevil: Born Again est difficile à juger. Non pas par rapport à l'épisode en lui-même mais par rapport à la situation dans laquelle se trouve Marvel actuellement. Si nous devions comparer ce premier épisode aux dernières propositions Marvel, il s'agirait d'un chef d'oeuvre. Par contre, si on devait le comparer à la première série, là, il y aurait encore du boulot.

Pourtant, ce premier épisode n'a aucune réelle fausse note. Il n'y a rien d'éliminatoire et il possède même beaucoup de qualités. Les dialogues sont bons, les acteurs en forme, le lien avec l'ancienne série est fait et la nouvelle intrigue est déjà mise en place. Nous avons même droit à plusieurs scènes assez incroyables. L'une d'entre elles est tout simplement la première et comme souvent, il s'agit d'une scène de baston en plan séquence (avec de beaux jeux de lumière et de mise en scène, c'est à souligner). Une autre scène serait la confrontation entre le Caïd qui n'est plus le Caïd et Daredevil qui n'est plus Daredevil dans un café. Beau. Magistral.

Si nous avons retrouvé beaucoup d'éléments de l'ancienne série, il n'en reste pas moins assez évident que cette version Disney s'est appuyée sur les vestiges de l'ancienne série pour rebondir sur quelque chose de nouveau. Après tout, à part la première scène qui fait le lien, on a plutôt la sensation d'un top départ de saison 1 que d'une véritable saison 4. Certains fans trouveront sans doute cela décevant mais bon... c'était le projet initial de Disney... On ne peut donc pas jouer les surpris non plus. En fait, le seul truc qui me gène avec ce premier épisode, c'est que l'on a un sentiment de briques qui se placent les une derrière les autres pour former un tout. Un peu comme une série d'objectifs que l'on remplirait au fur et à mesure. Les actions, les faits sont là mais les émotions suscitées sont souvent amoindries. C'est clairement le cas du drame de la toute première scène qui aurait dû être un point d'orgue et qui, de par la construction de la scène et de l'épisode, manque un peu son coup. Dans l'ancienne série, tout ceci n'était pas présent. C'était naturel, cela "glissait tout seul".

Maintenant, il faut avouer qu'après avoir vu ce premier épisode, je n'ai eu qu'une seule envie : me refaire la première série Daredevil . Chose que je fais actuellement. Je suppose donc que Born Again a accompli sa mission.

4/5

Adrien

Le retour de Daredevil en série TV pouvait interroger. A l'époque des séries Netflix, Marvel les avait considérées à part pour éviter les incohérences. Et voilà qu'elle est de retour, intégrée au MCU, tout en étant la suite, mais pas vraiment non plus. Néanmoins, la cohérence devient secondaire si la série raconte une bonne histoire de Daredevil . Parce que tout l'intérêt est là pour moi, étant un grand amateur des comics Daredevil . La première saison sur Netflix n'était pas parfaite, mais m'avait rassurée, le personnage n'était pas trahi, et l'adaptation avait été faite avec intelligence. En revanche, je ne suis pas allé jusqu'au bout, la saison 3 étant vraiment celle de trop. La qualité rejoignait celle médiocre des autres séries Marvel Netflix.

J'ai donc lancé ce premier épisode de Born Again avec curiosité et appréhension. Pour répondre à l'attente, la première scène, avec un long plan séquence, est impressionnante, malgré quelques effets dont on aurait pu se passer. Ensuite, la série retourne dans du très classique. L'épisode est bien construit, et prépare bien les enjeux de la série, mettant Fisk dans une situation intéressante à utiliser. Ce début est pour moi réussi, puisqu'il donne envie de continuer. L'épisode a cependant placé quelques pièges sur sa route pour la suite : la proximité avec l'actualité américaine (qui a déjà nui au film Captain America ), le love interest de Matt (risque de femme dans le frigo...), l'affrontement Fisk/Matt déjà vu, Daredevil à la retraite (si c'est trop long)... Bref, bon épisode, mais pas totalement rassuré pour la suite.

Un bon premier épisode qui donne envie de continuer, mais la série doit faire des efforts pour proposer plus dans la suite afin de renouveler l'intérêt par rapport aux précédentes saisons.

4/5

Martin / The_Crusader

Avec ma grande attente pour ce retour du justicier sans peur, je redoutais la déception qui me briserait le cœur, mais en tout en étant résigné quant au fait de ne jamais retrouver ce que nous avons perdu avec l’annulation de la série Netflix. Ce mélange d’appréhension et de hype reflète finalement un peu mon avis sur ce nouveau départ.

Car oui oui, cette série n’est pas la quatrième saison de Daredevil version Netflix. Et malgré la (faible) présence de personnages secondaires que nous connaissons bien, les deux premiers épisodes ont quasiment cette impression de soft reboot. Ce n’est pas vraiment un problème en soi, mais sans être mauvaise pour autant, on ne retrouve pas vraiment la qualité d’écriture et de personnages que dans la série précédente. Mis à part Matt, Fisk et plus en retrait Vanessa, les intrigues mettent en place de nouveaux personnages. Il est encore un peu tôt pour vraiment établir un bilan sur ces derniers, donc j’attends de voir, mais je reste plutôt confiant pour le moment.

Ce qui est vraiment une baisse de qualité, c’est surtout les aspects visuels et techniques. Le travail sur la lumière, la photographie, l’utilisation d’effets spéciaux ou de doubles numériques ainsi que toute la mise en scène autour des combats laisse sincèrement une impression que la production a choisi la facilité et on est vraiment loin du niveau imposé par la série Netflix.

Cependant, il y a du bon dans la série. Tous les acteurs font un très bon taff, anciens comme nouveaux, et il est très agréable de retrouver Cox, D’Onofrio et encore plus de les revoir discuter. Petite mention pour Wilson Bethel en Bullseye qui revient encore plus diabolique, psychotique et terrifiant qu'auparavant. L’aspect avocat de Matt est pas mal mis en avant, et c’est cool car cela n’était pas vraiment présent depuis The Defenders, donc ça remonte à un petit bout de temps (et non je ne compte pas No Way Home et She-Hulk ça a duré 2 minutes à chaque fois). White Tiger et Fisk à la mairie sont pour le moment intéressants à suivre et j’espère que Muse apportera un petit côté horreur au scénario.

Même si je suis pour le moment globalement satisfait, certains manquements ou incohérences par rapport à la série Netflix viennent entacher mon appréciation des deux premiers épisodes. Certains aspects sont un peu en dessous des trois saisons “précédentes”, d'autres bien en dessous, mais je dirais que le plus important est pour le moment assez proche de ce qui à fait la qualité de l’adaptation à la base. Et je ne sais pas toujours quoi penser de cette scène d’introduction. Elle aura au moins le mérite de bouleverser pas mal de choses, malgré une mise en scène en deçà de la gravité du moment.

3,5/5