Brave and The Bold commence à se dessiner et sans Robert Pattinson

Brave and The Bold a été mentionné à plusieurs reprises sur la toile US ces derniers jours. Aucune annonce véritablement marquante mais, par contre, il y a pas mal de petites informations qui sont tombées ci et là.

Tout d'abord, concernant le projet en lui-même, non seulement il est toujours d'actualité mais, en plus, il avance (on va jusqu'à parler de "développement actif").

Pour ce qui est du scénario, cela avance aussi, James Gunn expliquant que "les pièces du puzzle se mettaient en place, tout doucement".

Côté réalisation, c'est toujours Andy Muschietti qui a la priorité mais sans être lié véritablement au projet. En effet, il a été expliqué qu'il réaliserait le film si le scénario lui convenait. De même, Gunn et Safran ont également précisé qu'une fois le script terminé, il serait montré à Andy en premier lieu.

Enfin, concernant les acteurs, Gunn et Safran ont annoncé qu'il était hautement improbable que Robert Pattinson reprenne son rôle de Batman dans le film, l'idée étant d'y introduire un Batman pour le DCU. Dans le cas de Safran, on va jusqu'à parler d'"impératif".

Voilà pour les dernières nouvelles concernant Brave and The Bold.