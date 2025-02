[Preview VO] Zatanna #1

La preview VO de Zatanna #1 a été dévoilée. Le numéro est écrit par Jaam Campbell. Edité par DC Comics, il sort ce mercredi pour 3.99$.

LA SUPERSTAR JAMAL CAMPBELL LANCE UNE TOUTE NOUVELLE SERIE LIMITEE Zatanna ! Zatanna Zatara, la Maîtresse de la Magie, est de retour pour une tournée ! Elle a réuni son équipe de scène et attend avec impatience d'entamer un nouveau, et moins chaotique, chapitre de sa vie. Cependant, ses plans tombent à l'eau avant même qu'elle ne puisse les mettre en place lorsque son équipe est enlevée par une nouvelle adversaire fantomatique, The Lady White. A présent, Zatanna se retrouve plongée dans des machinations autour de tours de magie, d'épées truquées et de malédictions qui menacent de la déchirer de l'intérieur.