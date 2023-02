Lee Moder, co-créateur du personnage héroïque Stargirl, est décédé

Le dessinateur et illustrateur est mort à l'âge de 53 ans

Cette triste nouvelle nous est parvenue via la site ComicBook.com. Lee Moder est mort à son domicile, au courant du début du mois de janvier, à l'âge de 53 ans. C'est notamment à lui que nous devons la version « Courtney Whitemore » de Stargirl, co-créée avec Geoff Johns en 1999.

Il a travaillé dans l'industrie de la bande dessinée durant 30 années en tant que dessinateur et illustrateur ; pour différentes maisons d'édition américaines telles que DC, Marvel, The Boom !, Dynamite et CrossGen.

Geoff Johns déclare « L'industrie a perdu un talent merveilleux avec le décès de Lee Moder. Il a été le premier artiste avec qui j'ai collaboré sur ma première bande dessinée, Stars & S.T.R.I.P.E., qui a présenté Courtney Whitemore, alias Stargirl. » Il termine son allocution en soulignant que Lee Moder « incarnait la chaleur, la puissance, la beauté et la comédie qu'il mettait dans tout son art. Nous nous sommes tellement amusés. Lee va beaucoup me manquer. »

Une série télévisée "Stargirl" créée par Geoff Johns est disponible au visionnage. Celle-ci comprend 3 saisons et ne connaîtra malheureusement aucune suite...