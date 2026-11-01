Toutes les critiques MDCU de comics d'octobre 2026

Pour compléter notre sélection mensuelle

Sur MDCU, nous essayons de vous orienter du mieux que l'on peut dans la jungle des sorties comics. Outre divers guides et articles, tous les mois nous essayons de donner notre avis développé sur une partie des publications du mois. Vous trouverez ci-dessous la liste des critiques publiées sur MDCU durant le mois passé. Elles complètent nos avis de la sélection d'octobre notamment.

Critique de Batman Silence 2 (Urban Comics) par Jeff

"Pour du Batman "classique", cela pourrait passer. Pour une suite de Batman : Silence, c'est une déception."

3,5/5

Critique de This place kills me (Hi Comics) par Jeff

"This place kills me. Mariko Tamaki. Deux Eisner Awards. A-t-on besoin de développer ?"

4,5/5

Critique du Fantôme de l’opéra (Urban Comics) par Jeff

"Un ouvrage un peu différent des autres titres de la collection Universal Monsters mais dont les qualités n'ont rien à envier à ses frères d'horreur."

4/5

Critique de Tortues Ninja - TMNT - Armageddon Game (Hi Comics) par Jeff

"Un event qui met du temps à se mettre en place mais qui vaut le détour."

4/5

Critique de Zatanna Bring Down the House (Urban Comics) par Jeff

"Sans être le meilleur comics de Mariko Tamaki, la scénariste propose un ouvrage solide rendu incroyable par un Javier Rodriguez qui semble être ici comme un poisson dans l'eau."

4/5

Critique de La Fille d'octobre tome 1 (Delcourt) par Adrien

"Cet album est bon dans qu'il propose : une série Young Adult, avec une héroïne réservée qui va découvrir tout un monde magique. Malgré un récit peu original, et parfois maladroit, la lecture est très plaisante, avec ses superbes dessins épurés, et un bon rythme de narration. Espérons que la suite transforme l'essai."

3,5/5

Critique de L'homme Invisible (Urban Comics) par Jeff

"Un autre ouvrage de qualité dans la collection Universal Monsters."

4/5

Critique de Tortues Ninja Reborn Tome 7 : début, fin, éternité (Hi Comics) par Jeff

"Sophie Campbell termine son run comme elle l'avait commencé soit en mettant entre parenthèse les aventures plus délirantes les unes que les autres pour se focaliser sur l'essentiel : les Tortues."

4/5

Critique du Phare (Astrolabe) par Jeff

"Le phare est une belle initiative et, surtout, une belle invitation au voyage."

3,5/5

Critique de Gunslinger Spawn 2023 - 2024 (Delcourt) par Adrien

"Cette nouvelle version de Gunslinger Spawn est dans la lignée des précédents tomes. Le personnage a du potentiel, et la lecture est agréable. Dommage que l'écriture soit si irrégulière, mais heureusement, les dessins rattrapent en partie ce problème."

3/5

Critique de Superman / Spider-Man Intégrale (Urban Comics) par Jeff

"C'est loin d'être parfait. Mais bon... on reste largement au-dessus de Batman / Deadpool."

4/5